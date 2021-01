Vaccini, BioNTech lancia l'allarme: "Troppe richieste, servono altre dosi di vaccino" (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il capo della BioNTech , Ugur Sahin, ha avvertito che se altri Vaccini contro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. «La... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il capo della, Ugur Sahin, ha avvertito che se altricontro il coronavirus non saranno approvati subito in Europa la sua azienda da sola non riuscirà a coprire il fabbisogno. «La...

LaStampa : Il capo della BioNTech lancia l'allarme: “Da soli non ce la facciamo, serve che anche gli altri vaccini vengano app… - Agenzia_Italia : Allarme di BionTech: 'Autorizzare altri vaccini o avremo problemi di distribuzione' - fanpage : “La situazione non è buona. Si è creato un gap perché non sono stati approvati altri vaccini e noi dobbiamo coprire… - Mauro73432329 : Giornali italiani ti consiglia: - lucabattanta : RT @bisagnino: BioNTech lancia l’allarme: 'Necessari altri vaccini oltre al nostro' -