Usa, Trump scatenato: “Il 6 gennaio presento le prove della frode alle elezioni” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Donald Trump torna ad attaccare i democratici e dunque il presidente eletto Joe Biden. L’ormai ex inquilino della Casa Bianca continua a parlare di brogli elettorali e dà finalmente una data per le rivelazioni che dovrebbero nella sua concezione portare a un ribaltamento dell’esito del voto: “Una enorme quantità di prove sarà presentata il 6 gennaio. Abbiamo vinto!”. Il tweet è stato poi censurato da Twitter. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Donaldtorna ad attaccare i democratici e dunque il presidente eletto Joe Biden. L’ormai ex inquilinoCasa Bianca continua a parlare di brogli elettorali e dà finalmente una data per le rivelazioni che dovrebbero nella sua concezione portare a un ribaltamento dell’esito del voto: “Una enorme quantità disarà presentata il 6. Abbiamo vinto!”. Il tweet è stato poi censurato da Twitter. SportFace.

