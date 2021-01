Uomo si ubriaca davanti alla tv a Natale e cambia nome: ora si chiama Celine Dion (Di venerdì 1 gennaio 2021) Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove un Uomo di nome ... Leggi su leggo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Guardavain tv e si èto, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove undi...

moltomaltese : RT @leggoit: Uomo si ubriaca davanti alla tv a #Natale e cambia nome: ora si chiama #CelineDion - leggoit : Uomo si ubriaca davanti alla tv a #Natale e cambia nome: ora si chiama #CelineDion - HelenaM82514108 : @dayanesupporter io penso che un vero uomo non va dormire con una Ragazza ubriaca prima pensa due volte principalmente in un reality - maercvri : @alotofamy Scusa secondo te lascia Giulia da sola ubriaca con un uomo? - tranviadeseo : RT @auri9_9: Ma Mario che aveva chiamato Zenga dicendole che lo voleva Dayane quando non era assolutamente vero.. Ma quanto può far schifo… -

Ultime Notizie dalla rete : Uomo ubriaca Ubriaco alla guida, viola la zona rossa: nei guai un 38enne Cronache Maceratesi Uomo si ubriaca davanti alla tv a Natale e cambia nome: ora si chiama Celine Dion

Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove ...

Guida ubriaco e viola la zona rossa: 38enne nei guai

L'uomo aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Monte San Giusto hanno denunciato un 38enne di Morrovalle per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è ...

Guardava Celine Dion in tv e si è ubriacato, bevendo così tanto da fare qualcosa che al risveglio non ricordava di aver fatto. Qualcosa di incredibile. Accade in Inghilterra dove ...L'uomo aveva un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/L Questa mattina, i carabinieri della Stazione di Monte San Giusto hanno denunciato un 38enne di Morrovalle per guida in stato di ebbrezza. L'uomo è ...