Un’altra tegola per il Napoli | anche Osimhen positivo al Coronavirus

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 1 gennaio 2021)al. Tanta sfortuna per il calciatore delche ha dimostrato di essere un ottimo attaccante nelle prime uscite con la squadra di Gennaro Gattuso. Qualche problema dal punto di vista realizzativo, mentre è sempre stato prezioso per il gioco della squadra. Poi un infortunio, pesante per il rendimento della squadra.alL’attaccanteè risultatoal, la conferma è arrivata direttamente dalcon un comunicato ufficiale. “La SSCN comunica che il calciatore Victorè risultatoal tampone naso-faringeo molecolare effettuato ieri pomeriggio al ...