Una Vita anticipazioni spagnole: Antonito scompare in Africa? (Di venerdì 1 gennaio 2021) La famiglia Palacios, sempre presente nelle puntate spagnole Una Vita, si ritroverà a dover affrontare un momento molto difficile, temendo il peggio per Antonito. Ricevono infatti una notizia devastante: un diplomatico, che porta la sigla APR, ha subito un grave incidente in Nord Africa. Poi una fievole speranza arriva, ma poco dopo il terrore torna nei loro occhi e ancora una volta iniziano a temere il peggio per il giovane Palacios. Cosa è successo davvero ad Antoñito? Lolita è destinata ad un futuro senza di lui? Anteprime spagnole Una Vita: Antonito lontano da casa La carriera di Antonito Palacios ad un certo punto della storia avrà una svolta e il figlio di Ramon diventerà un importante diplomatico. Un giorno, a causa del suo lavoro, si trova a ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 1 gennaio 2021) La famiglia Palacios, sempre presente nelle puntateUna, si ritroverà a dover affrontare un momento molto difficile, temendo il peggio per. Ricevono infatti una notizia devastante: un diplomatico, che porta la sigla APR, ha subito un grave incidente in Nord. Poi una fievole speranza arriva, ma poco dopo il terrore torna nei loro occhi e ancora una volta iniziano a temere il peggio per il giovane Palacios. Cosa è successo davvero ad Antoñito? Lolita è destinata ad un futuro senza di lui? AnteprimeUnalontano da casa La carriera diPalacios ad un certo punto della storia avrà una svolta e il figlio di Ramon diventerà un importante diplomatico. Un giorno, a causa del suo lavoro, si trova a ...

