Una vita anticipazioni prossime puntate: cosa succederà dopo Capodanno 2021? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Breve pausa per Una vita che si prende due giorni di vacanza. Non si va in onda infatti, come vi abbiamo già detto, il 30 dicembre e il 31 dicembre. La soap spagnola torna a Capodanno con le nuove puntate e le ultime news da Acacias 38. E proprio per questo ci chiediamo: che cosa accadrà nelle puntate di Una vita che aprono il nuovo anno all'insegna della soap spagnola? Come avrete visto, Felipe ha intenzione di fare di tutto per riportare Marcia a casa. Allo stesso tempo però Genoveva che ha scoperto che la donna è ancora viva, vuole arrivare prima di Felipe per impedirgli di salvarla, cosa accadrà?

