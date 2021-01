Una Vita anticipazioni: ALFONSO CARCHANO umilia BELLITA, ecco come (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quali saranno le losche intenzioni del regista ALFONSO CARCHANO (Josep Maria Riera)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Una Vita dovranno attendere l’episodio 1120 della telenovela, giorno in cui lo strampalato regista tirerà giù la maschera e darà inizio alla sua vendetta ai danni di BELLITA del Campo (Maria Gracia). Vediamo dunque insieme cosa succederà, visto che il piano dell’uomo verrà svelato… Una Vita, news: Cinta attrice di CARCHANO, ma c’è qualcosa che non va. Nelle puntate della telenovela in onda questa settimana, Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) verranno scelte da CARCHANO per fare parte del suo prossimo film. Col trascorrere dei giorni, esattamente come rivelato nelle ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 1 gennaio 2021) Quali saranno le losche intenzioni del regista(Josep Maria Riera)? Per avere la risposta a questa domanda, i telespettatori di Unadovranno attendere l’episodio 1120 della telenovela, giorno in cui lo strampalato regista tirerà giù la maschera e darà inizio alla sua vendetta ai danni didel Campo (Maria Gracia). Vediamo dunque insieme cosa succederà, visto che il piano dell’uomo verrà svelato… Una, news: Cinta attrice di, ma c’è qualcosa che non va. Nelle puntate della telenovela in onda questa settimana, Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) e Camino Pasamar (Aria Bedmar) verranno scelte daper fare parte del suo prossimo film. Col trascorrere dei giorni, esattamenterivelato nelle ...

