Una canzone d’amore buttata via: il nuovo singolo di Vasco Rossi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fuori ovunque l’attesissimo nuovo singolo del Blasco “Una canzone d’amore buttata via”. Era stata annunciata per oggi, 1 gennaio 2021, e così è stato. Il brano è disponibile su tutti i digital store. Il nuovo singolo di Vasco Rossi Il nuovo singolo, Una canzone d’amore buttata via, è l’anticipo di un nuovo album, che uscirà a breve. Al solito Vasco ci regala una ballata, un classico della sua della sua produzione rock. Come tutti i testi scritti per le sue canzoni, anche questa è una storia, raccontata a metà, sentimenti e momenti di vita che prima o poi abbiamo visto tutti. La musica è sempre la solita ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 1 gennaio 2021) Fuori ovunque l’attesissimodel Blasco “Unavia”. Era stata annunciata per oggi, 1 gennaio 2021, e così è stato. Il brano è disponibile su tutti i digital store. IldiIl, Unavia, è l’anticipo di unalbum, che uscirà a breve. Al solitoci regala una ballata, un classico della sua della sua produzione rock. Come tutti i testi scritti per le sue canzoni, anche questa è una storia, raccontata a metà, sentimenti e momenti di vita che prima o poi abbiamo visto tutti. La musica è sempre la solita ...

vascorossi : “Una canzone d’amore buttata via” - Dalle 00:01 del 01.01.2021 è fuori ovunque il nuovo singolo su Spotify, Amazon… - RaiNews : Manca dagli studi televisivi dal 2005: ora @vascorossi ha scelto #DanzaConMe su @RaiUno con @RobertoBolle per lanci… - Tg1Raiofficial : Record di ascolti ieri sera per #Amadeus, il 34% di #share per l'anno che verrà su @RaiUno. Questa sera lo show di… - louiwallss : RT @G0LDVNXLOUIS: HARRY STYLES SARÀ IL PRIMO ARTISTA A FAR USCIRE IL VIDEOCLIP DI UNA CANZONE NEL 2021 - luxariadne : RT @vevihollyj: per la prima volta sono soddisfatta perché il video è super tenero e divertente e sbrilluccicoso poi phoebe ha alzato decis… -