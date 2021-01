Un Posto al Sole, anticipazioni 2 gennaio: Fabrizio in ospedale, Marina preoccupatissima (Di venerdì 1 gennaio 2021) Un Posto al Sole, anticipazioni 2 gennaio: i nodi tra Roberto e Marina sono finalmente venuti al pettine; ma la Giordano e soprattutto Fabrizio stanno subendo drammatiche conseguenze. Un Posto al Sole, anticipazioni 2 gennaio: Fabrizio ricoverato in gravissime condizioni e Marina decide di vendicarsi La salute di Fabrizio si aggrava e l’uomo deve essere portato in ospedale. Marina è preoccupatissima e vuole lasciare Napoli con il fidanzato per prendersi cura di lui al meglio (almeno per il momento, quindi, lascerà i suoi amati Cantieri nelle mani di Roberto). Intanto entrambi rivivono singolarmente i momenti più ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 1 gennaio 2021) Unal: i nodi tra Roberto esono finalmente venuti al pettine; ma la Giordano e soprattuttostanno subendo drammatiche conseguenze. Unalricoverato in gravissime condizioni edecide di vendicarsi La salute disi aggrava e l’uomo deve essere portato ine vuole lasciare Napoli con il fidanzato per prendersi cura di lui al meglio (almeno per il momento, quindi, lascerà i suoi amati Cantieri nelle mani di Roberto). Intanto entrambi rivivono singolarmente i momenti più ...

