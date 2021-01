"Un giorno scopriremo com'è andata davvero". Rinaldi: Covid e Cina, la foto del mistero | Guarda (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ad Antonio Maria Rinaldi non torna quanto accaduto in queste ore a Wuhan. Le immagini di migliaia di cinesi scesi in piazza per Capodanno, con mascherina ma senza alcun distanziamento, accalcanti e in festa per il nuovo anno hanno fatto il giro del mondo e sconcertato molti. Soprattutto, fatto infuriare tanti italiani costretti a restare chiusi in casa la notte di San Silvestro causa lockdown e coprifuoco pe la seconda ondata di Covid. Un'epidemia nata ufficialmente proprio a Wuhan, un anno fa, e che oggi la Cina sembra uno dei pochi Paesi del mondo ad aver già superato indenne, mentre il resto del Pianeta è ancora alle prese con emergenza sanitaria e collasso economico. "Un giorno scopriremo come è andata veramente!", commenta su Twitter l'eurodeputato della Lega, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Ad Antonio Marianon torna quanto accaduto in queste ore a Wuhan. Le immagini di migliaia di cinesi scesi in piazza per Capodanno, con mascherina ma senza alcun distanziamento, accalcanti e in festa per il nuovo anno hanno fatto il giro del mondo e sconcertato molti. Soprattutto, fatto infuriare tanti italiani costretti a restare chiusi in casa la notte di San Silvestro causa lockdown e coprifuoco pe la seconda ondata di. Un'epidemia nata ufficialmente proprio a Wuhan, un anno fa, e che oggi lasembra uno dei pochi Paesi del mondo ad aver già superato indenne, mentre il resto del Pianeta è ancora alle prese con emergenza sanitaria e collasso economico. "Uncome èveramente!", commenta su Twitter l'eurodeputato della Lega, ...

Rinaldi_euro : Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo-… - SandraM_Tcon0 : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… - RenzoCianchetti : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… - zepponimatteo : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… - EnzoQuareEQ7 : RT @Rinaldi_euro: Un giorno scopriremo come è andata veramente! Covid, folla a Wuhan per il Capodanno. Il video fa il giro del mondo- https… -

Ultime Notizie dalla rete : giorno scopriremo Estrazioni Lotto oggi e numeri SuperEnalotto di giovedì 31 dicembre 2020 Today Cosa c’è in tv il 1° gennaio a Capodanno? la programmazione del giorno per le feste

Sperando di riportarla ai vecchi tempi, il suo capo decide di rimandarla a casa per un articolo sul fascino delle piccole città. Brooke e Roger accettano, ma i colleghi, gli ex fidanzati e gli agenti ...

7 dritte per ridurre l'effetto viso stanco da pandemia e cominciare con sprint il 2021

Che regalo farci per affrontare il 2021? I trattamenti giusti per avere una pelle fresca e senza segni dell'anno pandemico che è appena finito. Quali? Ve lo diciamo qui ...

Sperando di riportarla ai vecchi tempi, il suo capo decide di rimandarla a casa per un articolo sul fascino delle piccole città. Brooke e Roger accettano, ma i colleghi, gli ex fidanzati e gli agenti ...Che regalo farci per affrontare il 2021? I trattamenti giusti per avere una pelle fresca e senza segni dell'anno pandemico che è appena finito. Quali? Ve lo diciamo qui ...