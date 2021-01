UFFICIALE – Cagliari-Napoli | dirige Manganiello | la sestina arbitrale

infoitsport : Cagliari, il Nainggolan ter è ufficiale: è lo straniero con più presenze negli ultimi 10 anni - NCN_it : #UFFICIALE – SERIE A, #CAGLIARI-#NAPOLI AFFIDATA A #MANGANIELLO. AL VAR CI SARÀ #MARIANI #CagliariNapoli… - cn1926it : UFFICIALE - #CagliariNapoli, dirige l'arbitro #Manganiello: la designazione completa - DilectisG : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Serie A, gli arbitri: Cagliari-Napoli a Manganiello ed al VAR c'è Mariani - tuttonapoli : UFFICIALE - Serie A, gli arbitri: Cagliari-Napoli a Manganiello ed al VAR c'è Mariani -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Cagliari

L’ultima gioia del Cagliari con Allegri in panchina. Capodanno di attesa per il Cagliari, che dopodomani inaugurerà il suo 2021 ospitando il Napoli alla Sardegna Arena. (Calcio Casteddu) Sarà Gianluca ...Gattuso vuole iniziare bene il nuovo anno in trasferta contro il Cagliari, che ha perso l’ex Marko Rog per la lesione del crociato anteriore del ginocchio destro. Ieri Nainggolan ha sostenuto le visit ...