Uccelli spaventati e disorientati dai botti di Capodanno muoiono schiantati nel centro di Roma (Di venerdì 1 gennaio 2021) Foto Diego Fenicchia Un vera e propria strage di Uccelli nel centro di Roma. Si dalla notte del 31 dicembre hanno iniziato a fare il giro della rete le immagini che mostrano centinaia di storni ...

