Tricase | allo scoccare della mezzanotte nasce Ilary | primo fiocco rosa del 2021 Basilicata | primo fiocco azzurro è di Vito

LaGazzettaWeb : Tricase, allo scoccare della mezzanotte nasce Ilary: primo fiocco rosa del 2021 - NoiNotizie : Tricase (#Lecce): Ilary, nata allo scoccare della mezzanotte con cui è iniziato il #2021year -

Ultime Notizie dalla rete : Tricase allo

La Gazzetta del Mezzogiorno

E’ nata allo scoccare esatto della mezzanotte nell’ospedale Panico di Tricase Ilary una bimba di tre chili e mezzo. Potrebbe essere la prima d’Italia, tenuto conto che al momento del parto, avvenuto p ...Anche nel 2021 è sfida aperta per il primo bimbo nato nel nuovo anno: la gara dovrebbe averla vinta Ilary, nata a mezzanotte in punto – non un ...