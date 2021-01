Tour de Ski 2021: Federico Pellegrino REGALE! Prima vittoria dell’anno per l’Italia, avvio da sogno! (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo vede scattare il 2021 con il con il Tour de Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo, in Svizzera: a Val Müstair si sono appena concluse le finali della sprint maschile in tecnica libera. La vittoria va a Federico Pellegrino, il quale approfitta dell’assenza della Nazionale della Norvegia e cala il tris dopo i successi di Davos e Dresda. Si tratta della 16ma affermazione in sprint individuali nel circuito maggiore per l’azzurro, che aveva già vinto nel medesimo format in Val Müstair nel 2015. La Svizzera a Capodanno porta bene all’azzurro, vittorioso nel 2016 a Lenzerheide, sempre in una sprint tl. In finale Federico Pellegrino, primo nella classifica di specialità in Coppa, vince in 3’08?44 e va a precedere il leader della classifica generale, il ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Lo sci di fondo vede scattare ilcon il con ilde Ski, rassegna valida per la Coppa del Mondo, in Svizzera: a Val Müstair si sono appena concluse le finali della sprint maschile in tecnica libera. Lava a, il quale approfitta dell’assenza della Nazionale della Norvegia e cala il tris dopo i successi di Davos e Dresda. Si tratta della 16ma affermazione in sprint individuali nel circuito maggiore per l’azzurro, che aveva già vinto nel medesimo format in Val Müstair nel 2015. La Svizzera a Capodanno porta bene all’azzurro, vittorioso nel 2016 a Lenzerheide, sempre in una sprint tl. In finale, primo nella classifica di specialità in Coppa, vince in 3’08?44 e va a precedere il leader della classifica generale, il ...

InterCLAzionale : RT @DarioPuppo: Chicco Pellegrino alza le braccia al cielo nella prima prova del Tour de Ski! Che vittoria, dimostrazione di forza, con tan… - tizianacairati : RT @Gazzetta_it: Sedicesima vittoria di Coppa del Mondo per Federico Pellegrino #SciNordico #Sci #Pellegrino - LIRRIVERENTE3 : Sprint Val Müstair : E’ targata Italia la prima gara della stagione. Federico Pellegrino vince da dominatore in Svi… - Daniele82659612 : RT @Coninews: ?? CHE FORZA CHICCO ?? Il 2021 di Federico #Pellegrino parte con una splendida vittoria nella sprint tl in Val Müstair, prima… - DarioPuppo : Chicco Pellegrino alza le braccia al cielo nella prima prova del Tour de Ski! Che vittoria, dimostrazione di forza,… -