Toscana coronavirus: Giani, al Meyer a Capodanno per le vaccinazioni, anticipa, 589 positivi e 9.763 tamponi (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Presidente Eugenio Giani si è recato all'Ospedale pediatrico Meyer per l'inizio delle vaccinazioni, e di lì anticipa i dati del coronavirus in Toscana oggi 1 gennaio 2021 Leggi su firenzepost (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il Presidente Eugeniosi è recato all'Ospedale pediatricoper l'inizio delle, e di lìi dati delinoggi 1 gennaio 2021

FirenzePost : Toscana coronavirus: Giani, al Meyer a Capodanno per le vaccinazioni, anticipa, 589 positivi e 9.763 tamponi - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Toscana - sportface2016 : LIVE - #Coronavirus, i dati odierni e il bollettino in #Toscana - bizcommunityit : Toscana coronavirus, 632 nuovi casi di 18 decessi nelle ultime 24 ore - bizcommunityit : Covid Toscana, il 2021 inizia con i vaccini. A Prato aprono i nuovi posti Covid / LIVE -