Toro, gennaio è già decisivo per la classifica e per il futuro di Giampaolo (Di venerdì 1 gennaio 2021) I granata subito in campo contro Parma e Verona, per invertire il trend, trovare nuovi stimoli e confermare Giampaolo. A fine gennaio il primo bilancio Si parte con l'obbligo di cancellare un 2020 da dimenticare per un Torino che dovrà risalire la classifica, anche per dare un futuro certo a Giampaolo. gennaio già decisivo per il tecnico così come per le ambizioni di rimonta dei granata che affronteranno subito due sfide da non sottovalutare ma alla portata contro Parma e Verona, prima del big match contro il Milan. Poi la Coppa Italia e le tre partite che chiuderanno il primo mese del 2021 contro Spezia, Benevento e Fiorentina, il 29 gennaio. A fine mese il primo bilancio del 2021, con riflessioni estese anche all'allenatore e Vagnati. Contro il Parma ...

