Torino | ritrovati i resti di Federica Farinella | era scomparsa 19 anni fa

Leggi su viagginews

(Di venerdì 1 gennaio 2021) La modellaera19fa vicinoe non era mai stata ritrovata. Rinvenuti i suoidue giorni fa. La poveraerail 30 ottobre di 19fa nei pressi di Chiusano, in provincia di Asti e non era mai stata ritrovata. Nella giornata del 30 dicembre, il papà Francesco ha ricevuto una telefonata che non L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com