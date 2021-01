Torino, Bonazzoli torna a disposizione di Giampaolo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Federico Bonazzoli, attaccante del Torino, torna a disposizione di Giampaolo. L’ex Samp si era fermato per un problema muscolare durante la gara contro il Bologna, ma oggi è tornato a lavorare con la squadra. Il tecnico granata potrà dunque contare su Bonazzoli per la delicata trasferta di Parma, anche se, probabilmente, non dal primo minuto. Un solo gol fin qui in campionato per l’attaccante classe ’97: lo ha realizzato nella sfida persa contro l’Udinese (3-2) lo scorso 12 dicembre. Foto: Twitter Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021) Federico, attaccante deldi. L’ex Samp si era fermato per un problema muscolare durante la gara contro il Bologna, ma oggi èto a lavorare con la squadra. Il tecnico granata potrà dunque contare super la delicata trasferta di Parma, anche se, probabilmente, non dal primo minuto. Un solo gol fin qui in campionato per l’attaccante classe ’97: lo ha realizzato nella sfida persa contro l’Udinese (3-2) lo scorso 12 dicembre. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

