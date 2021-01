Tommaso Zorzi, cantante di Amici ammette: “Tra noi c’è stato qualcosa prima che entrasse al GF Vip” [ESCLUSIVA] (Di venerdì 1 gennaio 2021) Soleil Sorge ieri sera durante lo show di Biccy ‘Ciao 2020, Io Esco’ ha litigato con Luca Vismara. Dopo un breve (e nemmeno troppo sincero) chiarimento l’influencer ha chiesto al suo ospite se è vero il rumor di un suo flirt con Tommaso Zorzi. “Parliamo d’amore, che non è il nostro, ma con un altro ragazzo che ha vinto 2 premi stasera. Parlo ovviamente di Tommaso Zorzi. Mi giunge voce, mi hanno detto che tra voi c’è qualcosa. Questo è vero?” Luca senza esitare ha ammesso di aver incontrato il gieffino in più occasioni e non per giocare a scopa. “Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa sarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero che qualcosa c’è stato e ... Leggi su biccy (Di venerdì 1 gennaio 2021) Soleil Sorge ieri sera durante lo show di Biccy ‘Ciao 2020, Io Esco’ ha litigato con Luca Vismara. Dopo un breve (e nemmeno troppo sincero) chiarimento l’influencer ha chiesto al suo ospite se è vero il rumor di un suo flirt con. “Parliamo d’amore, che non è il nostro, ma con un altro ragazzo che ha vinto 2 premi stasera. Parlo ovviamente di. Mi giunge voce, mi hanno detto che tra voi c’è. Questo è vero?” Luca senza esitare ha ammesso di aver incontrato il gieffino in più occasioni e non per giocare a scopa. “Io e lui ci siamo visti più e più volte, se nasceràsarà fuori dal Grande Fratello Vip, lontano da tutto il mondo che ci circonda. Vedremo di conoscerci meglio. Allora, è vero chec’èe ...

