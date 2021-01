Tiago Pinto | il saluto del Benfica | “Ti siamo grati | farai bene anche alla Roma”

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ilha salutato sui suoi profili social, prossimo direttore generale della. Il club lusitano lo ha fatto attraverso un video che ripercorre l’ultima giornata passata dal dirigente nel centro sportivo del. Nella consueta newsletter ai tifosi, il club gli ha dedicato queste parole: “Gli dobbiamo enormetudine per l’impegno insuperabile e la grande competenza con cui ha ricoperto i suoi incarichi. Gli auguriamo buona fortuna per la tua nuova sfida professionale, sapendo che continuerà a far“. Foto: sito ufficialeL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

