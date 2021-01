Tiago Pinto: “Alla Roma per modernizzare il settore sportivo. Con i Friedkin abbiamo le stesse idee” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tiago Pinto, prossimo direttore generale della Roma, si è congedato dal Benfica con un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club portoghese. Il dirigente ha parlato del suo futuro prossimo: “Con i Friedkin ci siamo parlati e abbiamo la stessa idea di lavoro. Quando arriverò capirò il lavoro da fare e la struttura nella quale sono arrivato. Mi hanno cercato per quello che ho fatto qui al Benfica. Andrò lì per modernizzare il settore sportivo. La Serie A è un campionato molto imprevedibile come lo sono ormai tutti i più grandi d’Europa, le big stanno soffrendo per la mancanza di pubblico. La cosa più importante è creare una mentalità vincente, giocare partita per partita e poi raggiungere gli obiettivi prefissati“. Foto: sito ufficiale ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 1 gennaio 2021), prossimo direttore generale della, si è congedato dal Benfica con un’intervista rilasciata ai canali ufficiali del club portoghese. Il dirigente ha parlato del suo futuro prossimo: “Con ici siamo parlati ela stessa idea di lavoro. Quando arriverò capirò il lavoro da fare e la struttura nella quale sono arrivato. Mi hanno cercato per quello che ho fatto qui al Benfica. Andrò lì peril. La Serie A è un campionato molto imprevedibile come lo sono ormai tutti i più grandi d’Europa, le big stanno soffrendo per la mancanza di pubblico. La cosa più importante è creare una mentalità vincente, giocare partita per partita e poi raggiungere gli obiettivi prefissati“. Foto: sito ufficiale ...

