Tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio: tunisino rintracciato e arrestato dai carabinieri (Di venerdì 1 gennaio 2021) CIVITANOVA - Nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia carabinieri di Civitanova Marche, dopo serrate ricerche caratterizzate da appostamenti e ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 1 gennaio 2021) CIVITANOVA - Nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi Civitanova Marche, dopo serrate ricerche caratterizzate da appostamenti e ...

fattoquotidiano : L’Egitto non cura chi rinchiude in carcere a Tora: i prigionieri malati lasciati soli. “Crimine paragonabile al ten… - cgregorio52 : @EugenioCardi Sono criminali, non solo tdm?? In un Paese minimamente serio sconterebbero pesanti pene per tentato o… - YouTvrs : Tentato omicidio, arrestato 28enne - - SaraCarpi1 : @Macry79 @rossrosalin @PrincipessaDemo @giusy66marchese @dogdugunev Ma il fatto di avere una pistola in un cassetto… - SaraCarpi1 : @Macry79 @PrincipessaDemo @rossrosalin @giusy66marchese @dogdugunev Ma chi ha deciso con la.richiesta di una pena m… -

Ultime Notizie dalla rete : Tentato omicidio Tentato omicidio, arrestato 28enne Youtvrs Tentato omicidio e porto abusivo di arma da taglio: tunisino rintracciato e arrestato dai carabinieri

CIVITANOVA - Nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, dopo serrate ricerche caratterizzate da appostamenti ...

Aveva accoltellato un conoscente nel 2016 ai giardini Caduti del mare, arrestato dai carabinieri dopo 4 anni di latitanza

I fatti erano avvenuti alla fine di luglio del 2016 presso i giardini Caduti del Mare di Civitanova Marche, ove al termine di una discussione aveva colpito un conoscente con due fendenti, il primo al ...

CIVITANOVA - Nella tarda serata di ieri i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Civitanova Marche, dopo serrate ricerche caratterizzate da appostamenti ...I fatti erano avvenuti alla fine di luglio del 2016 presso i giardini Caduti del Mare di Civitanova Marche, ove al termine di una discussione aveva colpito un conoscente con due fendenti, il primo al ...