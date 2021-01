Tennis | Tsitsipas come Neymar | mega-festa a Dubai con tanti invitati e poche mascherine VIDEO

Leggi su sportface

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Per celebrare l’ultimo giorno del 2020, Stefanosha voluto fare le cose in grande. Ilta greco ha infatti organizzato una, invitando molte persone e festeggiandose non ci fosse una pandemia globale in corso, ovvero senzané distanziamento sociale. Fortunatamente per, in quel degli Emirati Arabi Uniti sono consentiti eventi simili, perciò non verrà multato o sanzionato. Tuttavia, il greco avrebbe sicuramente potuto evitare, specialmente in vista della sua imminente trasferta australiana, dove le norme anti Covid-19 saranno decisamente più rigide. In alto undella. SportFace.