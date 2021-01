Tennis | dove giocheranno gli italiani nei primi tornei del 2021 Sinner | Berrettini e Fognini ad Antalya!

Leggi su oasport

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Sta per rialzarsi il sipario sulmondiale. Con la spina staccata per un mesetto buono, i grandi nomi con la racchetta in mano hanno riordinato le idee e ricaricato le batterie in vista di una stagione particolare come quella. Il calendario è già stato condizionato dalla pandemia di Covid-19 ancora in corso, con gli organizzatori costretti a mettere in piedi un puzzle bello complesso per poter conciliare ie la preparazione agli Australian Open, che cominceranno l’8 febbraio per via delle restrizioni per limitare il diffondersi della malattia. La stagione maschile si aprirà il prossimo 7 gennaio con due250, ad Antalya e Delray Beach, entrambi sul cemento. Una novità per il torneo turco, dalla sua nascita nel 2017 piazzato a giugno sull’erba del Kaya Palazzo Resort. Dopo non aver timbrato il ...