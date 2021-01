Temptation Island, Anna Boschetti e Andrea Battistelli stanno di nuovo insieme? (Di venerdì 1 gennaio 2021) Temptation Island sembra non finire mai per Anna e Andrea La coppia formata da Anna Boschetti e Andrea Battistelli, concorrente alla penultima edizione di Temptation Island, forse si è riconciliata a seguito di vari gossip. COSA È SUCCESSO? A più di un anno dalla fine delle riprese di Temptation Island VIP, una coppia era scoppiata definitivamente. Pare che lui abbia tradito lei con ben due ragazze, due ex tentatrici di Temptation. Le due ragazze hanno confermato la frequentazione idem Andrea, ma loro tre non confermano il tradimento. In ogni caso, Anna è andata via da casa di lui insieme alle sue due ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 1 gennaio 2021)sembra non finire mai perLa coppia formata da, concorrente alla penultima edizione di, forse si è riconciliata a seguito di vari gossip. COSA È SUCCESSO? A più di un anno dalla fine delle riprese diVIP, una coppia era scoppiata definitivamente. Pare che lui abbia tradito lei con ben due ragazze, due ex tentatrici di. Le due ragazze hanno confermato la frequentazione idem, ma loro tre non confermano il tradimento. In ogni caso,è andata via da casa di luialle sue due ...

cantonalessia : RT @veror__: Ma io non potevo fare Temptation Island,dire due cazzate, finire al GF vip e limonare Tommaso Zorzi? AH NO? #gfvip - veror__ : Ma io non potevo fare Temptation Island,dire due cazzate, finire al GF vip e limonare Tommaso Zorzi? AH NO? #gfvip - SAloaMani : @Vincenz32509123 Addirittura ha anche fatto Temptation Island ???????????? - frangobuonanott : RT @fabsworldx: Io che pensavo che carlotta dell’isola la chiamassero così perché era quella di temptation island invece ho appena capito c… - notamovie_ : RT @fabsworldx: Io che pensavo che carlotta dell’isola la chiamassero così perché era quella di temptation island invece ho appena capito c… -

Sonia Lorenzini su Instagram ha fatto chiarezza sul mancato saluto di Maria De Filippi durante il collegamento con il GF Vip del 28 dicembre.

