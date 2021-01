Tempo di svincolati di lusso che da oggi possono firmare per altri club | Messi in testa alla lista

Leggi su itasportpress

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Datantid'oro sono liberi di cercare nuove squadre, visto che hanno il contrato in scadenza a giugno 2021. Il top è Leoche pensa di andare a giocare negli Stati Uniti anche se i due Manchester e il Psg proveranno a convincerlo a rimanere in Europa ma serviranno 50 milioni di euro netti all’anno per la firma della Pulce. Dsponda Real Madrid c'è Sergio Ramos, 34 anni, che va in scadenza ma potrebbe ottenere il rinnovo annuale così come il 35enne Modric al quale strizza l'occhio José Mourinho, Dal Bayern in uscita c'è David Alaba che flirta con il Real Madrid. Il Barcellona su Memphis Depay, punta 26enne, in uscita dal Lione. In scadenza c'è anche il 32enne Angel Di Maria del Psg, così come il suo compagno di squadra Draxler, esterno di 27 anni che piace a Hertha e Leeds. Difficile capire dove ...