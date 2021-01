Taranto | raccoglie petardo che esplode | bambino ricoverato al centro grandi ustionati del “Perrino” di Brindisi Accaduto nel primo pomeriggio

Luce66098765 : RT @NoiNotizie: #Taranto: raccoglie petardo che esplode, bambino ricoverato al centro grandi ustionati del 'Perrino' di #Brindisi - NoiNotizie : #Taranto: raccoglie petardo che esplode, bambino ricoverato al centro grandi ustionati del 'Perrino' di #Brindisi - antennasud_13 : Taranto | Raccoglie petardo inesploso, grave un ragazzino -

Ultime Notizie dalla rete : Taranto raccoglie

Antenna Sud è un' emittente televisiva che trasmette in Puglia sul canale 13 e in Basilicata sul can

Allo scoccare della mezzanotte dell’ultimo dell’anno anche a Taranto, come in tutt’Italia, tanti palloncini bianchi si sono levati in cielo in memoria di quanti non ce l’hanno fatta a sopravvivere al ...Anche nella città di Taranto il primo giorno dell’anno si fa la conta dei feriti e dei danni, derivanti dai festeggiamenti della notte di San Silvestro. Nel capoluogo ionico, due persone hanno fatto r ...