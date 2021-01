Strage di uccelli a Roma, stroncati dai botti di Capodanno. Sotto accusa lo spettacolo al Circo Massimo (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il resoconto dei botti di fine anno è sempre carico di notizie tutt’altro che positive. Al momento, come riporta anche il quotidiano “La Repubblica”, i feriti per gli spari di mezzanotte sono 79, con una vittima, un 13enne di Asti deceduto per le lesioni all’addome causate da un petardo. Nelle ultime ore stanno Circolando sul web anche alcune immagini che riguardano invece la città di Roma, ed in particolare le zone centrali della Capitale. Si tratta di foto di centinaia di uccelli sulle strade, deceduti probabilmente per la paura dei botti di Capodanno. Secondo la LIPU (Lega Italiana Protezione uccelli), i volatili sono precipitati sui palazzi e sui fili dell’alta tensione, anche se molti potrebbero essere morti di infarto per la paura degli spari. Le ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il resoconto deidi fine anno è sempre carico di notizie tutt’altro che positive. Al momento, come riporta anche il quotidiano “La Repubblica”, i feriti per gli spari di mezzanotte sono 79, con una vittima, un 13enne di Asti deceduto per le lesioni all’addome causate da un petardo. Nelle ultime ore stannolando sul web anche alcune immagini che riguardano invece la città di, ed in particolare le zone centrali della Capitale. Si tratta di foto di centinaia disulle strade, deceduti probabilmente per la paura deidi. Secondo la LIPU (Lega Italiana Protezione), i volatili sono precipitati sui palazzi e sui fili dell’alta tensione, anche se molti potrebbero essere morti di infarto per la paura degli spari. Le ...

