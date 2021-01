Sport venerdì 1 gennaio 2021: il calendario completo degli eventi con orari e dirette tv (Di venerdì 1 gennaio 2021) Benvenuto 2021. Un anno che, si spera, possa essere quello della ripartenza grazie anche allo Sport. E allora si comincia forte con due partite della Premier League, lo sci di fondo, il salto con gli sci e l’Nba che non si ferma mai. Di seguito il programma completo per non perdervi davvero nulla di questa prima giornata dell’anno. CALCIO – Premier League Ore 18:30 Everton-West Ham (Diretta Sky Sport 1) Ore 21:00 Manchester United-Aston Villa (Diretta Sky Sport 1) SCI DI FONDO – Val Mustair Ore 11:45 Sprint individuali maschili e femminili (Diretta RaiSport ed EuroSport 1) SALTO CON GLI SCI – Garmisch Partenkirchen Ore 14:00 HS142 maschile (Diretta EuroSport 1) NBA – Regular Season Ore 1:00 Dallas-Miami (Diretta Sky Sport 1) Ore ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) Benvenuto. Un anno che, si spera, possa essere quello della ripartenza grazie anche allo. E allora si comincia forte con due partite della Premier League, lo sci di fondo, il salto con gli sci e l’Nba che non si ferma mai. Di seguito il programmaper non perdervi davvero nulla di questa prima giornata dell’anno. CALCIO – Premier League Ore 18:30 Everton-West Ham (Diretta Sky1) Ore 21:00 Manchester United-Aston Villa (Diretta Sky1) SCI DI FONDO – Val Mustair Ore 11:45 Sprint individuali maschili e femminili (Diretta Raied Euro1) SALTO CON GLI SCI – Garmisch Partenkirchen Ore 14:00 HS142 maschile (Diretta Euro1) NBA – Regular Season Ore 1:00 Dallas-Miami (Diretta Sky1) Ore ...

