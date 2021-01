Spettacolare neve su tutte le Alpi: foto webcam (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’inverno in corso per le Alpi risulta tra i maggiormente nevosi dell’ultimo decennio, soprattutto per le precipitazioni che persistentemente sotto forma di neve cadono sino ai fondivalle. La neve è presente su tutte le aree Alpine, comprese le vallate a bassa quota. Attualmente una perturbazione giunge su settori più occidentali dove è cominciato nevicare di nuovo. In questo fine settimana sono attese precipitazioni molto intense, anche superiori ai 50 cm a quote oltre 800 metri. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale. Leggi su meteogiornale (Di venerdì 1 gennaio 2021) L’inverno in corso per lerisulta tra i maggiormente nevosi dell’ultimo decennio, soprattutto per le precipitazioni che persistentemente sotto forma dicadono sino ai fondivalle. Laè presente sule areene, comprese le vallate a bassa quota. Attualmente una perturbazione giunge su settori più occidentali dove è cominciato nevicare di nuovo. In questo fine settimana sono attese precipitazioni molto intense, anche superiori ai 50 cm a quote oltre 800 metri. Questo articolo è reso disponibile da Meteo Giornale.

L’inverno in corso per le Alpi risulta tra i maggiormente nevosi dell’ultimo decennio, soprattutto per le precipitazioni che persistentemente sotto forma di neve cadono sino ai fondivalle. La neve è p ...

Transumanza nella neve da Castelluccio a Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 GEN - Spettacolare transumanza di cavalli con oltre mezzo metro di neve da Castelluccio a Norcia. "E' stata una vera e propria impresa, era la prima volta che portavamo i ...

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 01 GEN - Spettacolare transumanza di cavalli con oltre mezzo metro di neve da Castelluccio a Norcia. "E' stata una vera e propria impresa, era la prima volta che portavamo i ...