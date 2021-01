Sondaggi politici elettorali oggi 1 gennaio: centrodestra avanti se si votasse oggi. Ma l’asse Pd-M5S potrebbe ridurre lo scarto (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sondaggi politici elettorali oggi 1 gennaio: ultimissimi Sondaggi politici elettorali – Se si votasse oggi il centrodestra vincerebbe anche in caso di alleanza tra i partiti del centrosinistra e il M5S: è ciò che emerge dagli ultimi Sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto di Nando Pagnoncelli, infatti, ha effettuato una simulazione del nuovo Parlamento utilizzando i dati provenienti da 33.300 interviste realizzate da Ipsos tra il 10 settembre e il 16 dicembre 2020 e basandoli sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum. La simulazione si basa su due ... Leggi su tpi (Di venerdì 1 gennaio 2021): ultimissimi– Se siilvincerebbe anche in caso di alleanza tra i partiti del centrosinistra e il M5S: è ciò che emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto di Nando Pagnoncelli, infatti, ha effettuato una simulazione del nuovo Parlamento utilizzando i dati provenienti da 33.300 interviste realizzate da Ipsos tra il 10 settembre e il 16 dicembre 2020 e basandoli sulla legge elettorale attualmente in vigore, il Rosatellum. La simulazione si basa su due ...

