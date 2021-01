Si vaccina a 106 anni e racconta agli infermieri come è sopravvissuta all’epidemia della spagnola (Di venerdì 1 gennaio 2021) Si vaccina a 106 anni: agli operatori ha raccontato come ha vissuto l’epidemia della spagnola. Al secondo giorno dalla partenza delle vaccinazioni anti Covid all’interno delle Rsa presenti sul territorio della Asl Toscana nord ovest, gli anziani vaccinati sono stati oltre 400. Due gli ultracentenari che hanno ricevuto il siero, una in Lucchesia e l’altra in Lunigiana dove è stata vaccinata la signora di 106 anni. La signora Maria e il racconto della spagnola L’anziana signora è ospite della Rsa aziendale di Pontremoli (Massa), una delle poche strutture che, nonostante l’ondata di contagi che ha investito quel territorio, è rimasta ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 1 gennaio 2021) Sia 106operatori hatoha vissuto l’epidemia. Al secondo giorno dalla partenza dellezioni anti Covid all’interno delle Rsa presenti sul territorioAsl Toscana nord ovest, gli anzianiti sono stati oltre 400. Due gli ultracentenari che hanno ricevuto il siero, una in Lucchesia e l’altra in Lunigiana dove è statata la signora di 106. La signora Maria e il raccontoL’anziana signora è ospiteRsa aziendale di Pontremoli (Massa), una delle poche strutture che, nonostante l’ondata di contagi che ha investito quel territorio, è rimasta ...

