Sharapova spiega perché ha fondato Sugarpova

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Mariaè stata indubbiamente una delle più grandi campionesse del tennis internazionale. Ha conquistato tutti con il suo fascino e il suo talento innato, e nonostante in carriera abbia dovuto affrontare numerosi momenti critici, è riuscita sempre a superarli brillantemente e ad ottenere vittorie memorabili. Dopo aver annunciato il ritiro dall’attività agonistica nel febbraio del 2020, a 32 anni, ha deciso di aprire una parentesi completamente diversa della sua vita, diventando imprenditrice e fondando, azienda specializzata nella vendita di caramelle. Negli anni in cui ha partecipato alle competizioni tennistiche più importanti, la fuoriclasse russa è rimasta al primo posto del ranking mondiale per ben 21 settimane e ha collezionato 36 titoli complessivi, tra i quali spiccano indubbiamente i cinque del Grande Slam. Inoltre è ...