Sesto, si chiama Sagda la prima bimba nata nel nuovo anno

Sesto San Giovanni (Milano), 1 gennaio 2021 - Si chiama Sagda ed è una bella bimba di 3 chili 765 grammi la prima nata all'ospedale di Sesto San Giovanni. Sagda Hossein doveva nascere il 5 gennaio

La piccola cinisellese è venuta alla luce nell'ospedale di Sesto 4 minuti dopo la mezzanotte: prima nata in Lombardia ...

Si chiama Marco il primo nato nel 2021 nel Siracusano: il parto all'ospedale di Lentini

È avvenuta nel reparto di ginecologia e ostetricia dell’ ospedale di Lentini diretto da Lucia Lo Presti la prima nascita del 2021 nella provincia di ...

