Sesto Fiorentino | famiglia intossicata con bambina e madre incinta Appartamento sequestrato

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Unadi tre persone, condi due anni e donna, è rimastadal monossido di carbonio in undinella notte di Capodanno. I sanitari del 118 sono intervenuti , verso le 1.30, in piazza De Amicis ed hanno soccorso padre,e figlioletta

FirenzePost : Sesto Fiorentino: famiglia (con bambina e madre incinta) intossicata. Appartamento sequestrato - luigibecagli : Un anno non semplice, ma comunque costruttivo: ora si riparte da capo. #2021 #fireworks @ Sesto Fiorentino - itsvengenzz : @novemberregen_ Giuro! Questo con cui parlava invece di rispondergli, fece lo screen o lo mandò a tutta Sesto Fiore… - sandro_bertini : Auguri di un felice anno nuovo #2021 @ Sesto Fiorentino - aladino1975 : RT @RCoverciano: Da parte di tutti noi vi auguriamo un buon anno a voi e famiglia...???????????????? @ Sesto Fiorentino -

Ultime Notizie dalla rete : Sesto Fiorentino

Una famiglia di tre persone, con bambina di due anni e donna incinta, è rimasta intossicata dal monossido di carbonio in un appartamento di Sesto Fiorentino nella notte di Capodanno. I sanitari ...Sesto Fiorentino (Firenze), 1 gennaio 2020 - Una famiglia di tre persone, padre, madre e bimba di due anni, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasferita in ospedale per una intossicazione da mon ...