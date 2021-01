Serie A | le designazioni arbitrali per la 15a giornata

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Sono stati designati gli arbitri per la 15adiA in programma interamente domenica 3 gennaio. Ecco le scelte da parte dell’AIA Sono stati designati gli arbitri per la 15adiA in programma interamente domenica 3 gennaio. Ecco le scelte da parte dell’AIA ATALANTA – SASSUOLO h. 15.00 MARESCA FIORITO – VECCHI IV: PICCININI VAR: IRRATI AVAR: PERETTI BENEVENTO – MILAN h. 18.00 PASQUA GIALLATINI – PAGANESSI IV: PEZZUTO VAR: DI PAOLO AVAR: LONGO CAGLIARI – NAPOLI h. 15.00 MANGANIELLO BACCINI – COLAROSSI IV: DIONISI VAR: MARIANI AVAR: PASSERI FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00 ORSATO MELI – PALERMO IV: MASSIMI VAR: NASCA AVAR: COSTANZO GENOA – LAZIO h. 15.00 CALVARESE GALETTO – PRENNA IV: DI MARTINO VAR: MAZZOLENI AVAR: TEGONI INTER – CROTONE h. 12.30 AURELIANO CECCONI – ZINGARELLI IV: AYROLDI VAR: ...