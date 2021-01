Sepolti dall' imondizia Mentre le mafie fanno affari

Leggi su panorama

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Con impianti di trattamento inadeguati, l'Italia non riesce più a eliminare la spazzatura e ricicla appena metà della raccolta differenziata. Così ne accumuliamo ogni anno 1,7 milioni di tonnellate. Ma in quest'emergenza, aggravatasi col Covid, c'è chi macina profitti enormi grazie a nuove rotte di smaltimento illecito verso Europa dell'Est e Africa. L'Italia non riesce più a smaltire la propria immondizia. La Cina, nel 2018, ha provocato un terremoto nel fragile equilibrio mondiale dello smaltimento bloccando l'importazione incondizionata di rifiuti. Oltre Muraglia, nel 2017, ne erano arrivate 7,1 milioni tonnellate. L'anno dopo, appena 100 mila. Per l'Italia è stato uno choc. In assenza di qualsiasi politica di riequilibrio, la situazione nel nostro Paese è andata peggiorando. Finché il Covid ha dato il colpo di grazia. Secondo il rapporto L'Italia del riciclo 2020, redatto ...