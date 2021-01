Scuola | sci | ristoranti e musei | cosa succede dopo le feste?

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Non sarà un ritorno alla vita senza restrizioni. Dopo le feste l’Italia tornerà alla divisione per colori e per la maggior parte dovrebbe essere gialla in base agli indici Rt nelle varie regioni. Non riapriranno subito dopo il 6 gennaio, fine del lockdown delle feste, piscine e palestre, cinema e teatri. Queste attività sono ferme fino al 15 gennaio giorno di scadenza del decreto natalizio. Si tornerà a scuola il 7, con le superiore probabilmente al 50% per le superiori.