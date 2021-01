Scuola, Prefettura dà ok al 7 gennaio: “Ingressi differenziati a Salerno, Irno, agro sarnese-nocerino” (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiSalerno – Ultime ore del 2020 frenetiche in Prefettura. Va oliata e messa a punto la macchina organizzativa che dovrà portare alla riapertura delle scuole dal 7 gennaio. Al netto delle sempre possibili ordinanze regionali e comunali contrarie. Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre il Prefetto di Salerno Francesco Russo, in videoconferenza dalla Prefettura, ha riunito il “tavolo di coordinamento” istituito in base al DPCM 3 dicembre 2020 per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche. La Prefettura ne rende noti gli esiti: “Il 22 dicembre è stato ufficialmente presentato il ‘documento operativo’ frutto del lavoro svolto nelle settimane prima di Natale, al quale hanno partecipato la Regione Campania-IV Commissione Trasporti, la Provincia, il ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– Ultime ore del 2020 frenetiche in. Va oliata e messa a punto la macchina organizzativa che dovrà portare alla riapertura delle scuole dal 7. Al netto delle sempre possibili ordinanze regionali e comunali contrarie. Nel tardo pomeriggio del 31 dicembre il Prefetto diFrancesco Russo, in videoconferenza dalla, ha riunito il “tavolo di coordinamento” istituito in base al DPCM 3 dicembre 2020 per garantire la ripresa in sicurezza delle attività didattiche. Lane rende noti gli esiti: “Il 22 dicembre è stato ufficialmente presentato il ‘documento operativo’ frutto del lavoro svolto nelle settimane prima di Natale, al quale hanno partecipato la Regione Campania-IV Commissione Trasporti, la Provincia, il ...

