Scopri l’oroscopo di Paolo Fox 2021 | segno per segno

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 1 gennaio 2021)diFox per il. Il 2020 se n’è andato. Nessuno lo rimpiange e speriamo davvero con tutto il cuore che ilnon gli assomigli per niente, anche se la ragione ci consiglia altrimenti. Ci prenderà, stavolta? Anno nuovo, tempo di oroscopi. E tra gli oroscopi immancabile quello diFox. Il qualeFox non è che ci avesse preso granché per il 2020. Vaticinò, infatti, a fine 2019: “Possiamo dire che questo è un anno di crescita, addirittura vantaggioso per i viaggi e gli spostamenti. Tra gennaio e maggio avrete una bellissima situazione”. Per la serie, “le ultime parole famose”… Ma naturalmente si tratta di oroscopi, ovvero di un gioco, niente che vada preso troppo sul serio. In questo spirito, dunque, vi proponiamo ...