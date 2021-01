Sci di fondo, Pellegrino: “Spero di aver regalato un sorriso agli italiani” (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Ho sfruttato quarti di finale e semifinale per mettere a puntino la tattica migliore. Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi. Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti a tutti e rimanere in testa“. Così Federico Pellegrino racconta la sua strategia nella tappa inaugurale del Tour de Sky a Val Mustair (Svizzera), che gli ha regalato la terza vittoria stagionale. “La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci” ha aggiunto l’azzurro, “in finale ho cercato di controllare un minimo le code, sono arrivato bene a scollinare e poi mi sono accorto che dietro faticavano a starmi attaccati, così ho messo da parte qualche mero di vantaggio che è stato facile controllare“. Il pensiero di ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 gennaio 2021) “Ho sfruttato quarti di finale e semifinale per mettere a puntino la tattica migliore. Volevo evitare di rimanere chiuso nella morsa di russi e francesi. Ho visto che c’erano le condizioni per arrivare alla volata conclusiva davanti a tutti e rimanere in testa“. Così Federicoracconta la sua strategia nella tappa inaugurale del Tour de Sky a Val Mustair (Svizzera), che gli hala terza vittoria stagionale. “La neve era lentissima, inoltre si è messo a nevicare durante le qualificazioni, e ciò ha ulteriormente rallentato la scorrevolezza degli sci” ha aggiunto l’azzurro, “in finale ho cercato di controllare un minimo le code, sono arrivato bene a scollinare e poi mi sono accorto che dietro faticavano a starmi attaccati, così ho messo da parte qualche mero di vantaggio che è stato facile controllare“. Il pensiero di ...

