Sci alpino, le convocate dell’Italia per Zagabria. Assenti Brignone e Bassino (Di venerdì 1 gennaio 2021) Saranno sei le sciatrici azzurre a prendere parte, domenica, allo slalom speciale di Zagabria valido per la Coppa del Mondo. Niente Federica Brignone e Marta Bassino, ma l’assenza delle due non stupisce: potendo scegliere, hanno preferito dirottare le proprie energie sulla velocità, nella settimana successiva. Ad affrontare le porte strette croate saranno Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco. In particolare, per Curtoni è la dodicesima volta a Zagabria, mentre per Rossetti ci sono da confermare i progressi messi in atto dopo la gara a Semmering. La prima manche di questo slalom domenicale si terrà alle 12:30, la seconda alle 16:00. Sulla collina Sljeme hanno vinto quattro volte tanto Mikaela Shiffrin quanto Marlies Schild. Mai una vittoria, invece, per ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Saranno sei le sciatrici azzurre a prendere parte, domenica, allo slalom speciale divalido per la Coppa del Mondo. Niente Federicae Marta, ma l’assenza delle due non stupisce: potendo scegliere, hanno preferito dirottare le proprie energie sulla velocità, nella settimana successiva. Ad affrontare le porte strette croate saranno Irene Curtoni, Marta Rossetti, Martina Peterlini, Lara Della Mea, Anita Gulli e Carlotta Saracco. In particolare, per Curtoni è la dodicesima volta a, mentre per Rossetti ci sono da confermare i progressi messi in atto dopo la gara a Semmering. La prima manche di questo slalom domenicale si terrà alle 12:30, la seconda alle 16:00. Sulla collina Sljeme hanno vinto quattro volte tanto Mikaela Shiffrin quanto Marlies Schild. Mai una vittoria, invece, per ...

