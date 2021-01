Sci alpino, Classifica Coppa del Mondo: Vlhova insidiata da Gisin, sfida aperta tra gli uomini (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 dello sci alpino si è chiuso ed è tempo di tracciare un bilancio di questa prima parte della stagione di Coppa del Mondo, con uno sguardo soprattutto alla lotta per la vetta della Classifica generale. Al femminile c’è una grande favorita, Petra Vlhova, con probabilmente una sola avversaria; mentre al maschile la battaglia è apertissima e sono almeno in quattro a giocarsi lo sfera di cristallo. Come detto tra le donne la principale favorita è ovviamente Petra Vlhova. La slovacca guida la Classifica con 515 punti contro i 427 della svizzera Michelle Gisin, che ha vinto proprio l’ultimo slalom di Semmering. Un successo quello dell’elvetica, che potrebbe aver tolto qualche certezza a Vlhova, che avrà ora la sua rivincita a ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) Il 2020 dello scisi è chiuso ed è tempo di tracciare un bilancio di questa prima parte della stagione didel, con uno sguardo soprattutto alla lotta per la vetta dellagenerale. Al femminile c’è una grande favorita, Petra, con probabilmente una sola avversaria; mentre al maschile la battaglia è apertissima e sono almeno in quattro a giocarsi lo sfera di cristallo. Come detto tra le donne la principale favorita è ovviamente Petra. La slovacca guida lacon 515 punti contro i 427 della svizzera Michelle, che ha vinto proprio l’ultimo slalom di Semmering. Un successo quello dell’elvetica, che potrebbe aver tolto qualche certezza a, che avrà ora la sua rivincita a ...

Piergiulio58 : RT @OA_Sport: Brignone e Bassino preparano le gare veloci di St.Anton. Vinatzer scalda i motori in vista di Zagabria - OA_Sport : Brignone e Bassino preparano le gare veloci di St.Anton. Vinatzer scalda i motori in vista di Zagabria - light1ngfires : la parola “sci” cosa ho scritto io: “pista da sci” “sci alpino” literally EVERYTHING BUT SCI AKDJDJK - heavyrock70 : RT @vitasportivait: ?? #TheBestof2020VS ?? 2° posto ? Federica Brignone vince la sfera di cristallo nello sci alpino ?????? ???? Dopo una fin… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #TheBestof2020VS ?? 2° posto ? Federica Brignone vince la sfera di cristallo nello sci alpino ?????? ???? Dopo una fin… -