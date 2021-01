Sci alpino, Brignone e Bassino si allenano a Santa Caterina. Vinatzer prepara Zagabria (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino riparte nel 2021 da Zagabria con due slalom in programma. Un appuntamento, però, che non vedrà protagoniste Federica Brignone e Marta Bassino, che hanno deciso di puntare direttamente alle gare veloci di St.Anton, dove in programma il 9 e 10 gennaio ci sono una discesa ed un superG. Brignone e Bassino si uniranno a Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Verena Gasslitter e Roberta Melesi nel gruppo delle convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il raduno di Santa Caterina Valfurva da domani fino al 6 gennaio. Allenamenti anche per gli slalomisti, in vista proprio della gara di Zagabria. Il gruppo composto da Alex Vinatzer, Manfred ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 gennaio 2021) La Coppa del Mondo di sciriparte nel 2021 dacon due slalom in programma. Un appuntamento, però, che non vedrà protagoniste Federicae Marta, che hanno deciso di puntare direttamente alle gare veloci di St.Anton, dove in programma il 9 e 10 gennaio ci sono una discesa ed un superG.si uniranno a Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Francesca Marsaglia, Nadia Delago, Verena Gasslitter e Roberta Melesi nel gruppo delle convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per il raduno diValfurva da domani fino al 6 gennaio. Allenamenti anche per gli slalomisti, in vista proprio della gara di. Il gruppo composto da Alex, Manfred ...

