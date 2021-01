Schiaffo a Trump | Congresso Usa annulla veto sulla legge per la Difesa

(Di venerdì 1 gennaio 2021) IlUsa ha inflitto un'umiliazione inedita a Donaldndo per la prima volta un suo, quelloda 740 miliardi di dollari per la. Dopo la Camera, anche il ...

Il Congresso Usa ha inflitto un'umiliazione inedita a Donald Trump annullando per la prima volta un suo veto, quello sulla legge da 740 miliardi di dollari per la Difesa. Dopo la Camera, anche il Sena ...Deputati e senatori respingono la richiesta di modificare gli stanziamentui per la DIfesa. E il numero 2 della Casa Bianca molla la battaglia per contestare il risultato delle presidenziali ...