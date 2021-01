Sanpa | la comunità di San Patrignano si dissocia della serie Netflix

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Ladi Sansi èta pubblicamente da, la nuova docu-, attraverso un comunicato ufficiale. In un comunicato, apparso oggi sul sito ufficiale di San, laterapeutica di recupero per tossicodipendenti sipubblicamente da: la nuova docu-in streaming su. Ecco un estratto del comunicato ufficiale: "Il racconto che emerge è sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più, qualcuno con trascorsi di tipo giudiziario in cause civili e penali conclusesi con sentenze favorevoli allastessa, senza che venga ...