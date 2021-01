San Patrignano, la serie di Netflix diventa un caso. Per la comunità «il racconto è sommario e parziale» (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una docu-serie da cui esce un’immagine controversa, e che i diretti interessati rispediscono al mittente. «La comunità San Patrignano si dissocia completamente dalla docu-serie messa in onda da Netflix», dicono dalla comunità commentando SanPa: Luci e Tenebre di San Patrignano. La docu-serie originale italiana targata Netflix da qualche giorno è disponibile sulla piattaforma. E viene definita «unilaterale»: «Il racconto che emerge è sommario e parziale, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più, qualcuno con trascorsi di tipo giudiziario in cause civili e penali conclusesi con sentenze favorevoli alla comunità ... Leggi su open.online (Di venerdì 1 gennaio 2021) Una docu-da cui esce un’immagine controversa, e che i diretti interessati rispediscono al mittente. «LaSansi dissocia completamente dalla docu-messa in onda da», dicono dallacommentando SanPa: Luci e Tenebre di San. La docu-originale italiana targatada qualche giorno è disponibile sulla piattaforma. E viene definita «unilaterale»: «Ilche emerge è, con una narrazione che si focalizza in prevalenza sulle testimonianze di detrattori, per di più, qualcuno con trascorsi di tipo giudiziario in cause civili e penali conclusesi con sentenze favorevoli alla...

