Samuel | fuori oggi il nuovo singolo “Cocoricò” feat Colapesce

(Di venerdì 1 gennaio 2021)apre le porte al 2021 con il, disponibile dain radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, scritto dae dal produttore Filippo Nardelli, anticipa il secondo album solista “Brigata Bianca”, in uscita venerdì 22 gennaio 2021, a distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro “Il codice della bellezza”. “”, presentato in anteprima ai fan nella notte di San Silvestro durante un live in diretta streaming dal Golfo Mistico – lo studio rifugio di– ci immerge in un viaggio spazio-temporale dentro a un ricordo fatto di immagini e sensazioni, di abbracci, illusioni e gesti di una notte senza radici verso ...

