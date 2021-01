Salerno | controlli dei carabinieri nella notte di San Silvestro | il bilancio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 1 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIdella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno reso noto oggi ildi un’operazione di controllo effettuatadi Sane tesa al rispetto della normativa anticovid, nonché per vigilare sul rispetto dell’ordinanza comunale relativa all’utilizzo di artifici pirotecnici. In tale contesto i militari dell’Arma hanno proceduto: alla denuncia del 65enne di Baronissi con precedenti di polizia R.G. , sorpreso sulla centralissima Via Roma a vendere artifici pirotecnici su una bancarella improvvisata, privo di qualsivoglia autorizzazione. La vendita abusiva ha portato al sequestro di tutto il materiale. Nell’abito degli stessi, anche il sanzionamento del pregiudicato salernitano 39enne ...