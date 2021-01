Saldi invernali 2021: calendario regione per regione e regole per lo shopping (Di venerdì 1 gennaio 2021) Saldi invernali 2021: calendario regione per regione e regole. Nonostante le, restrizioni per il Covid tutti vogliono partire (Pixabay)L’Italia in piena emergenza Covid-19 e con una divisione fra le tre zone colorate che ancora incombe, scopre anche la sua voglia di normalità. E gennaio per molti significava acquisti. Ecco perché i Saldi invernali 2021 sono stati programmati in tutte le regioni e stanno anche per partire nonostante le mille incertezze. La data prevista per l’inizio è il 2 gennaio 2021 anche se in realtà tutta l’Italia sarà in zona rossa e quindi i negozi di abbigliamento dovranno rimanere chiusi. Proprio per questo diverse regioni hanno deciso di ... Leggi su instanews (Di venerdì 1 gennaio 2021)per. Nonostante le, restrizioni per il Covid tutti vogliono partire (Pixabay)L’Italia in piena emergenza Covid-19 e con una divisione fra le tre zone colorate che ancora incombe, scopre anche la sua voglia di normalità. E gennaio per molti significava acquisti. Ecco perché isono stati programmati in tutte le regioni e stanno anche per partire nonostante le mille incertezze. La data prevista per l’inizio è il 2 gennaioanche se in realtà tutta l’Italia sarà in zona rossa e quindi i negozi di abbigliamento dovranno rimanere chiusi. Proprio per questo diverse regioni hanno deciso di ...

